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Depremzede Derya Akdoğan kimdir? 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında?

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde birçok kişi sağ kurtarıldı. Aralarından depremzede olan Derya Akdoğan, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Depremzede Derya Akdoğan kimdir ve 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Depremzede Derya Akdoğan kimdir? 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında?

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Depremzede Derya Akdoğan kimdir ve 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Depremzede Derya Akdoğan kimdir ve 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Depremzede Derya Akdoğan kimdir? 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMZEDE DERYA AKDOĞAN KİMDİR?

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak Korkmaz Apartmanı'nda ekiplerce arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi. Enkazdan ses gelmesi üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışma sonucu, depremden 177 saat sonra 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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