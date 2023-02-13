Depremzede Derya Akdoğan kimdir? 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde birçok kişi sağ kurtarıldı. Aralarından depremzede olan Derya Akdoğan, kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu. Depremzede Derya Akdoğan kimdir ve 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Depremzede Derya Akdoğan kimdir? 177 saat sonra sağ çıkan Derya Akdoğan kaç yaşında?