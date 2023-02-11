Depremzede çocukların yüzü çizgi film ile güldü
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Depremzede çocukların yüzü çizgi film ile güldü A101, deprem bölgesinde yer alan Şanlıurfa'daki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı.
Depremzede çocukların yüzü çizgi film ile güldü
ŞANLIURFA - A101, deprem bölgesinde yer alan Şanlıurfa'daki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerden etkilenen iller arasında Şanlıurfa da yer aldı. A101, şehirdeki deposunun bir bölümünü, depremden etkilenen çocuklara çizgi film izletmek için açtı. Aileleriyle gelen çocukların yüzü güldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel