Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem bölgelerinde refakatçisi olmayan bebeklere koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar tarafından koruyucu aile olma nasıl olunur araştırılmakta. Peki, Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur? Depremdeki bebeklere nasıl koruyucu aile olunur? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Depremin vurduğu 10 şehirde hasar büyük oldu. Deprem bölgelerinde refakatçileri olmayan bebeklere koruyucu aile olmak isteyen vatandaşlar koruyucu aile nasıl olunacağını araştırıyor. Peki, Depremzede çocuklara koruyucu aile nasıl olunur? Depremdeki bebeklere nasıl koruyucu aile olunur? Detaylar haberimizde...

10 İLDE OHAL İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Deprem bölgelerinde bulunan bebeklere koruyucu olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırmalar yapılmakta. Koruyucu aile olmak isteyen kullanıcılar, E-Devlet üzerinden "Koruyucu Aile İlk Görüşme Talebi" kısmından başvurularını gerçekleştirmektedirler.