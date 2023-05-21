Depremzede Aleyna yürümeye başladı, Oktay çiftini ayakta karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eşi Hümeyra Şahin Oktay ile birlikte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremin 248'inci saatinde enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki Aleyna Ölmez ve ailesini ziyaret etti. Yürümeye başlayan Aleyna'nın, Oktay çiftini ayakta karşılaması sevinçle karşılandı.

Oktay çifti, enkazda leğen kemiğinin kırılmasından kaynaklı operasyon geçiren ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyat olan Aleyna'nın sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli'den bilgi aldı. Depremde annesi, babası ve kardeşini kaybeden Aleyna'ya başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, "Aleyna Türkiye'yi sevince boğdu. Cumhurbaşkanımız Aleyna'nın sağlık durumunu çok yakından takip ediyor" dedi. Oktay, Ankara'da yaşadığı evde kendisini ayakta karşılayarak yürümeye başlayan ve ileride psikolog olmak istediğini bildiren Aleyna'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek, üniversite kontenjanlarının artırıldığını anımsattı.

Aleyna ve çöken binadan atlayarak enkaz altında kalmaktan son anda kurtulan 13 yaşındaki kardeşi Kıvanç ile yakından ilgilenen Oktay, bir süre sohbet etti. Oktay, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Aleyna bizi iki defa sevindirdi. Birincisi 248. saatte enkaz altından çıkarılmıştı. Türkiye'yi heyecana boğmuştu. Hep birlikte hem ağlamış hem mutlu olmuştuk. Yoğun bir tedavi altındaydı. Aleyna inandı, hamdolsun yürüdü. Bu da hepimizi son derece mutlu etti. Şimdi hep birlikte ayağa kalkıyoruz. Her şeyiyle ayağa kalkan deprem bölgesinde Aleyna'nın da ayağa kalkması sembolü gibi oldu. Son derece sağlıklı, heyecanlı. Aleyna artık geleceğin, üniversitenin hesaplarını yapıyor" diye konuştu.

Hemşire olan teyze Güler Duman da, devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını kaydetti. Aleyna ve ailesinin, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ziyarette Oktay çiftine, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da eşlik etti.

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