Depremler önceden tahmin edilebilir mi? Türkiye erken uyarı sistemi kullanıyor mu?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Can kaybı 31 bin 643'e yükselirken, Vatandaşlar meydana gelen depremlerin önceden tahmin edilip edilemeyeceğine yönelik araştırmalarını sıkılaştırdı. Peki, Depremler önceden tahmin edilebilir mi? ABD erken uyarı sistemi nedir? Türkiye erken uyarı sistemi kullanıyor mu? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasındabinlerce insan hayatını kaybetti. Vatandaşlardepremlerin önceden tahmin edilip edilemeyeceğine ilişkin araştırmalar yapmaya başladı. Peki depremler önceden tahmin edilebilir mi? ABD erken uyarı sistemi nedir? Türkiye deprem uyarı sistemi kullanıyor mu? Detaylarhaberimizde...

ABD ERKEN UYARI SİSTEMİ NEDİR?

Amerika Birleşik Devletlerinin geliştirdiğigeliştirdi Shake Alert adlı sistem, depremden yaklaşık 20 saniye ila 1 dakika önce insanları telefonuna bildirim gönderebileceğini kanıtladı. Uygulama yer sarsıntısının yoğunluğunu ölçen USGS saha istasyonu sensörlerinden gelen verileri topluyor. Depremden 40 saniye öncesinden kullanıcıları uyarıyor.

DEPREM ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

birçok jeolog, bir depremi hassas bir şekilde tahmin etmenin neredeyse imkansız olduğunu belirtiyor Depremlerin temelini oluşturan plaka hareketleri yavaş süreçlerde gerçekleşiyor. Kırılmalar ise genellikle aniden meydana geliyor ve depremler açığa çıkıyor. Bu nedenle deprem tarihleri uzmanlar tarafından tahmin edilemiyor.Uzmnlar depremlerin ne zaman olacağını tahmin edemediklerin anacak depremden önce sarsıntının şiddeti hakkında önceden haber veren bir sistem üzerinde çalıştıklarınıbelirtiyorlar.

TÜRKİYE DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ KULLANIYOR MU?

Türkiye'de 20 yıldır erken uyarı sistemi var. 2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Bakanlar Kurulu kararıyla "Deprem Acil Müdahale ve Erken Uyarı Sistemi" kurulması kararlaştırıldı ve kuruldu .Fakat kurulan sistem 1999 Gölcük depreminin üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen günümüzde hala kullanılmıyor .