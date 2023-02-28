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Depremler neden gece olur? Depremler genellikle hangi saatlerde olur? Depremler yerin kaç kilometre altında olur?

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Depremler neden gece olur? Depremler genellikle hangi saatlerde olur? Depremler yerin kaç kilometre altında olur?

Tarih boyunca dünya üzerinde pek çok büyük deprem meydana geldi ve maalesef arkalarında büyük yıkımlar bıraktı. En son Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle 45 bin vatandaşımız hayatını kaybederken binlerce vatandaşımız ise yaralanmıştı.Vatandşlar depremlerin neden gece meydana geldiğini merak ediyor. Peki, Depremler neden gece olur? Depremler genellikle hangi saatlerde olur? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Bilimsel olmasa da uzmanlar bu sorunun yanıtını belli bir çerçevede veriyor. Güneş'in çekim gücünün etkisiyle Dünya'nın gece bölümü büyük bir baskı altındayken, gündüz kısmı gevşek konumdadır. Bu sebeple depremlerin genelde gece olduğu ve aşırı basınca dayanamayıp kırıldığı tahmin ediliyor. Fizikçiler de Güneş ve Ay tutulmalarında da çekim gücü çok arttığı için deprem yaşanmasının olası olduğunu belirtiyor.

Günde ortalama 42 sarsıntı yaşanırken saatlere göre dağılım dikkate alındığında 06.00-12.00 arasında 3 bin 600, 12.00-18.00 arasında 3 bin 444, 18.00-24.00 arasında 4 bin 649, 00.00-06.00 arasında 3 bin 651 deprem oldu.

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir.

Depremler odak derinliklerine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma tektonik depremler için geçerlidir. Yerin 0-60 km. Derinliğinde olan depremler sığ deprem olarak nitelenir. Yerin 70-300 km.derinliklerinde olan depremler orta derinlikte olan depremlerdir. Derin depremler ise yerin 300 km'den fazla derinliğinde meydana gelir.

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Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

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