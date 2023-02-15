Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkıcı hasalar olmasına neden olurken binlerce kişi hayatını kaybetti. Birçok kişi ise enkaz altında kaldı. Uzmanlar depremlerin üzerinden 10 geçmişken, afetzedelerde hala tepkisizlik, çaresizlik ve korku gibi duyguların görülebileceğini vurgularken bu durumun sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Peki, Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikliyor? Deprem sonrası verilecek psikolojik tepkiler neler? İşte merak edilenler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde son durumu paylaştı. Erdoğan, asrın felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 35 bin 418'e, yaralı sayısının ise 105 bin 505'e yükseldiğini açıklarken depremden canlı olarak kurtulan vatandaşların ruh ve psikolojik rahatsızlıklarının olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar depremlerin üzerinden 10 geçmişken, afetzedelerde hala tepkisizlik, çaresizlik ve korku gibi duyguların görülebileceğini vurgularken bu durumun sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediyor. Peki, Depremler ne tür psikolojik rahatsızlıkları tetikliyor? Deprem psikolojisi nasıl atlatılır? Deprem sonrası verilecek psikolojik tepkiler neler? Deprem sonrası oluşan psikolojik rahatsızlıklardan korunmak için neler yapılabilir? Detaylar haberimizde...

DEPREMLER NE TÜR PSKOLOJİK RAHATSIZLIKLARI TETİKLİYOR MU?

Depremin hemen ardından kişi kendini aşırı korkmuş hissetme, ne yaptığını bilemez halde hissetme, duygularını hissedememe, tepki verememe, bulunduğu ortamı ya da durumu tam algılayamama gibi belirtiler yaşayabilir. Kişiyi aniden etkisi altına alan ölüm korkusu kişide çaresizlik ve panik duygusu yaratabilir.

DEPREM PSKOLOJİSİ NASIL ATLATILIR?

Deprem çantası oluşturmak kaygınızı azaltacaktır ancak deprem çantasını gözünüzün önüne koyup her saniye depremi kendinize hatırlatmaktan kaçının. Rahatlatıcı müzik dinleme, nefes egzersizleri ve gevşeme çalışmaları, anksiyete ve depresyonu hafifletmede başvurulabilecek yararlı yöntemlerdir.

DEPREM SONRASI VERİLECEK PSKOLJİK TEPKİLER NELER?

Deprem sonrası duygusal, zihinsel(bilişsel), fiziksel ve davranışsal boyutta tepkiler yaşanabilir. Bu durumda:

Duygusal tepkiler: Şok, korku, üzüntü, öfke, çaresizlik, utanç, suçluluk, kaygı, pişmanlık, karamsarlık, donukluk ve hissizlik

Zihinsel (Bilişsel) tepkiler: Dikkat dağınıklığı, unutkanlık, olayı inkar etme, intihar düşünceleri, kendini suçlama, düşüncede dağınıklık, travmayı yeniden yaşantılama

Fiziksel tepkiler: Yorgunluk, uykuya dalma ve sürdürmekte problem yaşama, baş, göğüs, karın gibi yaygın ağrılar yaşama, mide bulantısı, gerginlik, nefeste darlık ve çarpıntı

Davranışsal tepkiler: İçe kapanma, hatırlatıcı uyaranlardan kaçma, alkol ve madde kullanımı, ani irkilmeler, aşırı tepki vermeler şeklinde yaşanabilecek tepkileri gruplandırabiliriz. Depremi yaşamış kişilerde ilk haftalarda yukarıdaki tepki ve belirtilerin görülmesi normal karşılanmaktadır. Ancak yaşanılan yakınmalar iki hafta içinde azalmazsa, yaşamınızı sürdürmenizi etkiliyorsa ve baş etmek size zor geliyorsa ruh sağlığı uzmanlarından destek almanız doğru olacaktır.

DEPREM SONRASI OLUŞAN PSKOLOJİK RAHTSIZLIKTAN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Deprem sonrası kaygı problemi yaşıyor olabilirsiniz. Kaygınıza bağlı olarak çarpıntı, nefes alışında güçlük çekme gibi problemler yaşıyor olabilirsiniz. Bu durumlarda kaygınız azaldığında belirtileriniz de ortadan kalkacaktır. Bu sebeple sağlığınızı olumsuz etkileyebilecek alışkanlıklardan uzak durun. Sizi rahat hissettiren aktivitelere yönelin. Bunlar yürüyüş yapma, arkadaş ile dertleşme veya da ibadet etme olabilir. Nefes ve gevşeme egzersizleri de kaygınızı azaltmanızı sağlayacaktır. Sosyal destek, bireyin travması konusunda iyileştirici bir güçtür. Bu sebeple, duygularınızı ve düşüncelerinizi içinize atmak yerine sizi dinleyen bir arkadaş, aile, komşu gibi yakınlarınızla konuşmanız bu süreçte kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Deprem sonrası kapalı ortamlara girmek bireylerde kaygı yaratabilir. Böyle bir durum yaşıyorsanız tanıdığınız bir kişiyle kaygınız azalıncaya kadar bu yerlere gitmeyi denemeniz de bu kaygınızın azalmasını sağlayacaktır. Ne kendinizi ve ne de çocukları depreme ait görsel ve videolara maruz bırakmayın. Sürekli bir şekilde bu görsellere maruz kalmak psikolojik anlamda olumsuz yönde etkilenmenizi sağlayacaktır.

Deprem sonrası yaşanılan uykusuzluk, iştahsızlık, halsizlik ve umutsuzluk hisleri yaşanması çok doğaldır. Bu nedenle bunların üstesinden gelmek adına sakinleştirici ilaçlar ya da alkol kullanılmamalıdır. Günler geçtikçe bu belirtiler azalacaktır. Deprem sonrası oluşabilecek bilgi kirliliğinden kendinizi koruyun. Doğal afetler sonrasında bireyler genellikle bir suçlu arama eğilimine girerler. Bu sebeple kendinizi yalan haberlerden ve dedikodulardan uzak tutmanız psikolojik sağlınız için daha iyi olacaktır.