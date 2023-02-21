Depremler nasıl oluşur? Ölüdeniz fay hattı nerede? Ölüdeniz fay hattı hangi ilerden gecer?

Hatay'da dün meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler ülkede birçok kentimizden hissedildi. Kahramanmaraş depreminin yaralarını yeni yeni sarılırken bölgede meydana gelen deprem vatandaşlarda endişe ve korkuya neden oldu. Depremin ardından ölüdeniz fay hattı yeniden gündeme geldi vatandaşlar bu yeni fay hattının nerde olduğu ve hangi ilerden geçtiğini merak ediyor. Peki, Depremler nasıl oluşur? Ölüdeniz fay hattı nerede? Ölüdeniz fay hattı hangi ilerden geçiyor? İşte merak edilenler...

Hatay'da dün meydana gelen6.4 ve 5.8 depremlerinin ardından Ölüdeniz fayı bir kez daha gündeme geldi. Vatandaşlar ölüdeniz fay hattının nerelerden geçtiğini ve depremlerin nasıl meydana geldiğini merak ediyorlar. Peki, Depremler nasıl oluşur? Ölüdeniz fay hattı nerede? Ölüdeniz fay hattı hangi ilerden geçer? Detaylar haberimizde...

DEPREMLER NASIL OLUŞUR?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir.

ÖLÜDENİZ FAY HATTI NEREDE?

Ölüdeniz fayı Yayladağı'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanmaktadır. Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir.

ÖLÜDENİZ FAY HATTI HANGİ İLEDEN GECER?

Ölü Deniz Fay hattı , bazen Ölü Deniz Çöküntüsü ve Ölü Deniz Fay Zonu olarak da anılır, Maraş üçlü ekleminden (Türkiye'nin güneydoğusundaki Doğu Anadolu Fay Hattı ile bir kavşak) kuzey ucuna uzanan bir dizi faydır. Kızıldeniz Çöküntüsü (Sina Yarımadası'nın güney ucunun hemen açıklarında). Fay sistemi, batıda Afrika levhası ile doğuda Arap levhası arasındaki dönüşüm sınırını oluşturur. İki plakanın göreli hareketlerini gösteren, sol yanal yer değiştirme bölgesidir. Türkiye'nin de içerisde bulunduğu hat İsrail, Ürdün ve Lübnan'ın sınırı boyunca uzanır.