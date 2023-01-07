7 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen sarsıntılar, meydana getirdiği panik deneniyle Depremler devam edecek mi? Sorusunu gündeme getirdi. Depremin arından yaşanan birçok sarsıntı nedeniyle Depremler devam edecek mi? 7 Ocak Artçı depremler devam edecek mi? Sorularına yanıt aranıyor. Peki, Depremler devam edecek mi? 7 Ocak Artçı depremler devam edecek mi? Depremlerin devam etme riski bulunuyor mu?

Depremler devam edecek mi? Sorusu, 7 Ocak tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle birçok vatandaş tarafından araştırılmakta. Depremlerin devam etme riski bulunuyor mu? Sorusu, konuya ilişkin en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Depremler devam edecek mi? 7 Ocak Artçı depremler devam edecek mi? Depremlerin devam etme riski bulunuyor mu?

DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan verilere göre artçı depremlerin devam etmesi gözlemlenebilmektedir. Buna göre artçı depremlerin devam etme riski bulunduğunu söyleyebiliriz.

4.8 DEPREM BÜYÜK MÜ?

4 ve 6 büyüklüğü arasındaki depremlerde eşyalar yerinden oynar, zayıf binalar hasar görebilir. Deprem büyüklüğü 6 değerine yaklaştıkça Orta çaplı ve binaların dayanıklılığına bağlı olarak büyük hasara neden olurlar, duvar ve bacalar yıkılır. Bu nedenle 5.9 büyüklüğündeki bir deprem, dayanıksız yapılar için oldukça büyük sorunlar yaratabilmektedir.