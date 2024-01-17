Depremle yıkılan camiye çelikten minare yapıldı

Depremle birlikte aylardır minaresiz kalan camiye, çelikten 26 metrelik minare yaptırıldı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da yıkılan cami minaresinin yerine çelik konstrüksiyon malzemesiyle 26 metre uzunluğunda minare yapıldı.

Asrın felaketinde Hatay'da çok sayıda ibadethane zarar görmüş ve ağır yaralar almıştı. Bu ibadethanelerden biri de İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde 1950 yıllarında yapılan Cebike Düğünyurdu Mahallesi Camisi oldu. Caminin minaresi depremde ağır hasar aldı ve bir süre sonra kontrollü olarak yıkıldı. Cami cemaati, minaresiz kalan camiye çözümüyse Kasım ayında; çelik konstrüksiyon malzemesiyle 26 metre uzunluğunda minare yaptırmakta buldu.

"Cami cemaatimiz İslam'ın şiarı olan minarenin camimizde olmasını istediler"

Kahramanmaraş merkezli depremde çok kötü bir sallantıyla uyandığını ifade eden cami imamı Ali Sungur, "Cami minaresine yıkılma kararı verildi ve yıkıldı. Cami cemaatimiz İslam'ın şiarı olan minarenin camimizde olmasını istediler. Bu nedenle cemaat ve hayırseverlerin el birliğiyle minaremizin çelik konstrüksiyon malzemesiyle yaptırılması için sipariş verdik. Camilerimizin ve kültürümüzün bir parçası olan minareler, eksiksiz şekilde bütün camilerde olmasını isteriz" dedi.

1960 yılında yapılan minare, halatla yıkıldı

Cebike Düğünyurdu Mahalle Caminin 1950 yıllarında yapıldığını belirten İmam Sungur, "Yıkılan minaremiz 1960 yılında yapılmıştı. Valiliğin emriyle gelen ekipler, halatı minarenin şerefe kısmına bağlanarak kepçe yardımıyla kontrollü şekilde yıkıldı" ifadelerini kullandı.