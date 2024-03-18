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Depremin yıktığı mahallede hüzünlü iftar

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Hatay'da depremin yok ettiği mahallede düzenlenen iftar yemeği vatandaşlara hüzünlü anlar yaşattı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve kent merkezinde bulunan Emek Mahallesi'nde 2 bine yakın insan vefat etmişti. Mahallede depremden geriye kalan aileleri Ramazan sofrasında bir araya getiren muhtar, enkazın ortasında yapılan iftarın hüzünlendirdiğini söyledi.

Depremin yıktığı mahallede hüzünlü iftar

HATAY - Hatay'da depremin yok ettiği mahallede düzenlenen iftar yemeği vatandaşlara hüzünlü anlar yaşattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin insan vefat etmişti. Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve kent merkezinde bulunan Emek Mahallesi'nde 2 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinden önce yaklaşık 7 bin kişinin mahallede, şimdiyse geriye yaklaşık 20 aile kaldı. Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, mahallede depremden geriye kalan aileleri Ramazan sofrasında bir araya getirdi. Depremde yok olmuş mahallenin muhtarı Sarı, enkazın ortasında yaptığı iftarın kendilerini hüzünlendirdiğini söyledi.

"Geriye kalan bir avuç insanlarla birlikte burada akşam iftar yemeğimizi yaptık"

Mahallesinin yerle bir olduğunu ve tanınmayacak hale geldiğini ifade eden muhtar Sarı, Ramazan aylarında, bu tarz organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, "Depremden sonra böyle bir şey yapmaya kısmet olmadı. Depremden sonra mahallede geriye kalan bir avuç insanlarız. Depremden sonra yaklaşık 15 - 20 aile kaldı. Böyle bir organizasyon yaptık. Beraberliğimizi ve birliğimizi daim etmek için yaptık. Mahallemizde yaşamaya devam edeceğimizi düşünerek ve o mutlu eski günleri yad ederek bu organizasyonu yaptık. Depremde vefat eden insanların ve ölmüşlerimizin ruhuna teslim etmek için bu organizasyonu yaptık. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Geriye kalan bir avuç insanlarla birlikte burada akşam iftar yemeğimizi yaptık" dedi.

"Yok olmuş bir mahallede yaşayan 30 kişi var"

Depremlerde en çok yıkma uğrayan bir mahallede yaşayan Mustafa Alkan, "Yok olmuş bir mahalle, mahallemizde yaşayan 30 kişi var. Bütün olanlara rağmen mahallemize sahip çıkan muhtarımızı tebrik ederim. İftar yemeği için teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonları diğer muhtarlardan bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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