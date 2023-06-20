Depremin vurduğu Diyarbakır'da kira fiyatları arttı

DİYARBAKIR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da kira fiyatları arttı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından fırsatçılar tekrar gün yüzüne çıktı. Diyarbakır'da kira fiyatları 3 katına çıkarken, artışların her gün devam ettiği görülüyor. Sektör temsilcileri kira artışlarının arkasındaki temel etkenin yeni konut azlığı ve böylelikle fırsatçıların devreye girdiğini belirtiyor.

Diyarbakır TÜRYAP Temsilcisi Mehmet Çetin, merdiven altı emlakçıların ve yetki belgesi olmayan emlakçıların serbest piyasaya dayanarak her gün fiyat artışına sebep olduğunu söyledi.

Şu anda özellikle deprem bölgelerinde fırsatçıların devrede olduğunu ifade eden Çetin, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşlarımızı maalesef binada kalma yönünde bir korku salmıştı. Vatandaşlarımız bu nedenle villa ve müstakil arazilere yönelince konut fiyatları bir nebze de olsa yüzde 20 düşüş yaşadı. Bir buçuk ay geçmesiyle birlikte korkular yenilerek mecbur bir şekilde tekrar konutlara yöneldiler. Böylelikle fiyatlar tekrar yüzde 10 civarında yükselmeye başladı. Aynı zamanda bu kira artışlarına altın ve doların yükselmesi de bir nebze de olsa etki etti. Buna istinaden şuanda talebin çok fazla olmasından dolayı yapılan konutların da talebi karşılamamasıyla artışlar gün gün sürüyor. Bu artışın bir diğer sebebi de talebin az olması ve fırsatçıların devrede olmasıdır. Bu da merdiven altı emlakçıların, yetki belgesi olmayan emlakçıların vatandaşların serbest piyasaya dayanarak her gün fiyat artışının olmasına sebep oluyor" dedi.