Depremin korkunç izlerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve büyük yıkım oluşturan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası, yeni görüntüler ortaya çıktı.

Büyük yıkıma yol açan depremin görüntüleri Göksun ilçesi Saraycık Mahallesi'nde görüntülendi. Depremin, tam fay hattının geçtiği yerdeki evi yerle bir ettiğini anlatan Sefer Sağır, evleri ve yolları yerle bir eden depremin tam bir felaket olduğunu söyledi.

Fay hattının korkunç izlerini görüntüleyen Sefer Sağır, "Saraycık Mahallesi'nde bulunan fay hattının geçtiği yerde bir ev bulunuyordu ve o ev yerle bir oldu. Tam bir felaket. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi. - KAHRAMANMARAŞ