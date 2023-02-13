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Depremin ardından Hatay'da son durum böyle görüntülendi

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Depremin ardından Hatay'da son durum böyle görüntülendi Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 7'nci gününde Hatay'ın merkezi dron ile görüntülendi Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.

Depremin ardından Hatay'da son durum böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin 7'nci gününde Hatay'ın merkezi dron ile görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi sabah saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Hatay'ın bir çok bölgesini etkilerken, Atatürk Bulvarı,Türkmen Caddesi, Karadeniz Sokak ve Ali Rıza Efendi Parkı'nda oluşan hasar dron ile havadan görüntülendi. Enkaz çalışmalarının devam ettiği Hatay merkezde, bir çok bina kullanılmaz hale gelirken, şehrin bir kısmının ise tamamen yıkıldığı görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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