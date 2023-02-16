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Depremin 10'uncu gününde 4 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

Genel Haberleri

Depremin 10'uncu gününde 4 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi Kayseri'den hareket eden askeri ambulans uçağı, içindeki 4 yaralı depremzedeyle, Atatürk Havalimanı'na indi.

Depremin 10'uncu gününde 4 yaralı depremzede daha İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Kayseri'den hareket eden askeri ambulans uçağı, içindeki 4 yaralı depremzedeyle, Atatürk Havalimanı'na indi. Yaralılar, sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kahramanmaraş depreminin 10'uncu gününde Kayseri'den yaralı depremzedeler için İstanbul'a hareket eden Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri ambulans uçağı, saat 19.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Uçakta bulunan 4 yaralı depremzede sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınarak, İstanbul genelindeki hastanelere sevk edildi. Uçakta depremzedeler ile birlikte gelen 3 refakatçi de yaralılarla birlikte hastanelere götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Yıldırım - Genel

Atatürk Havalimanı İstanbul Kayseri Genel Haberler

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