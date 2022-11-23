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Depremi yaşayan vatandaş: "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım"

Genel Haberleri

Depremi yaşayan vatandaş: "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım" Depremin merkez üssü Gölyaka'da vatandaşlar yaşadıkları panik anlarını böyle anlattı Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik anlarını anlattı.

Depremi yaşayan vatandaş: "Kapıyı bulamadığım için camdan atlamak zorunda kaldım"

Depremin merkez üssü Gölyaka'da vatandaşlar yaşadıkları panik anlarını böyle anlattı

DÜZCE - Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik anlarını anlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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