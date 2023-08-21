Deprem tahminleriyle dikkatleri üzerine çeken Şadi Başer geçtiğimiz günlerde yaptığı tahminlerle bazı depremleri önceden tahmin etti. Bunun ardından vatandaşlar, Depremi önceden tahmin eden cihaz var mı, geliştirildi mi? Depremi önceden bilen bir sistem ve program var mı? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

Normalde bilim adamları depremin önceden tahmin edilmesinin çok zor olacağını ve şuana kadar böyle bir tahmin kimse tarafından yapılmadığını belirtirler. Fakat geçtiğimiz günlerde Facebook kullanıcısı Mucit Şadi Başer yaptığı bir cihaz sayesinde depremin önceden tahmin etti. Detaylar yazımızda...

DEPREMİ ÖNCEDEN TAHMİN EDEN CİHAZ VAR MI?

Normalde depremi önceden tahmin eden ve %100 doğru bilen bir cihaz resmi olarak henüz geliştirilmedi. Yani hem dünyada hem ülkemizde böyle bir cihaz henüz yok. Fakat geçtiğimiz gün Türk bir mucitin Facebook üzerinden paylaştığı sistem ile depremin önceden tahmin edildiği görüldü.

Mucit Şadi Başer atölyesinde elektronik parçalarla yeni cihazlar geliştiriyor. Mucit Başer'in depremi önceden tahmin eden bir cihaz geliştirildiği tahmin edildi.

Mucit Şadi Başer'in bazı Facebook paylaşımları şu şekilde:

"FACEBOOK PAYLAŞIM SAATİ 18:29:00 21/08/23

An itibariyleege iç bölge deprem bekleniyor

İKİNCİ CİHAZI UYARISI3.0 VE UZERI

Denizli veya cok yakın iller

KAYNAK EMSC

YER AYDIN MARMARİS

BÜYÜKLÜĞÜ 4.6

DEPREM SAATI :18:45:56

CIHAZ BU DEPREMİ 18 DAKİKA ÖNCE SON UYARIYI YAPMIŞTIR"

Mucit Şadi Başer'in depremi tahmin eden cihazından bir görüntü:

Mucit Şadi Başer bu cihazla 500-700 km'ye kadar olan depremleri tahmin edebiliyor. Fakat tam noktayı en doğru şekilde tespit edebilmesi için bu cihazın ülkenin her yerine konulması gerekiyor. Mucit Başer daha önceden de devlet büyükleriyle iletişime geçtiğini ve şimdi yeniden AFAD yetkilileriyle iletişim halinde olduğunu paylaştı. İlerleyen süreçte cihazla ilgili geliştirmeler yapılacak mı henüz bilinmiyor.