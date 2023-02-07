Dün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Vatandaşlar, depremi ABD gemisi mi yaptı? Amerikan gemisi neden İstanbul'da, neden Boğaz'da? Amerikan gemisi deprem mi yaptı? merak ediyorlar. Celal Şengör'den yanıt geldi!

Coğrafya ve Jeoloji dersi kaldırıldı mı? Coğrafya dersi okullarda veriliyor mu, kaldırıldı mı?

Depremi Amerikan gemisi mi yaptı? Dün Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem; Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere pek çok ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Vatandaşlar, depremi ABD gemisi mi yaptı? Amerikan gemisi neden İstanbul'da, neden Boğaz'da? Amerikan gemisi deprem mi yaptı? merak ediyorlar. Celal Şengör'den yanıt geldi! İşte detaylar...

DEPREMİ ABD GEMİSİ Mİ YAPTI?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden olurken sosyal medyada depremi, 2 gün boyunca Boğaz'a demirleyen 155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisinin tetikleyebileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara katıldığı canlı yayında yanıt veren Prof. Celal Şengör, "Bundan güzel bir saçmalık duymadım. O enerjiyi nasıl üreteceksin? Hem de gemiyle. Güldürmesinler. Yüz binlerce atom bombası lazım." dedi.

ABD SAVAŞ GEMİSİ İLE İLGİLİ İDDİALAR SES GETİRDİ

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medyada kırılan fay hattını geçtiğimiz günlerde 2 gün boyunca Boğaz'a demirleyen 155 metre uzunluğundaki ABD savaş gemisinin tetikleyebileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara yanıt Prof. Celal Şengör'den geldi.

"GÜLDÜRMESİNLER"

Dün akşam HaberTürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına konuk olan Şengör, bahsi geçen iddia için "Bundan güzel bir saçmalık duymadım. O enerjiyi nasıl üreteceksin? Hem de gemiyle. Güldürmesinler. Yüz binlerce atom bombası lazım" ifadelerini kullandı.