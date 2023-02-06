Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Vatandaşlar ise Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı depremler neden olur? sorularına yanıt aradı.

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Sabaha karşı Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 912 vatandaşımız hayatını kaybetti. 10 ilde büyük yıkım yaşanırken ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Merak edilenler arasında ise Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı depremler neden olur? soruları yer aldı. İşte detaylar...

DEPREMDEN SONRA NEDEN ARTÇILAR OLUR?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

ARTÇI DEPREMLERİN OLMASI İYİ Mİ? DİĞER DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Artçı depremlerin olması iyi mi kötü mü tam olarak hakkında bilgi bulunmuyor, resmi bir bilimsel kaynak yok. Bazı kaynaklarda 'artçı depremlerin olması büyük depremin enerjisini kırar, yani fay hattının enerjisini alır' denilmiştir, fakat bazı kaynaklarda ise 'artçı depremler büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir' denilmiştir. Konu hakkında deprem uzmanlarından resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.