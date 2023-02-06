Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı depremler neden olur?
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Vatandaşlar ise Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı depremler neden olur? sorularına yanıt aradı.
Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen depremdir. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.
Artçı depremlerin olması iyi mi kötü mü tam olarak hakkında bilgi bulunmuyor, resmi bir bilimsel kaynak yok. Bazı kaynaklarda 'artçı depremlerin olması büyük depremin enerjisini kırar, yani fay hattının enerjisini alır' denilmiştir, fakat bazı kaynaklarda ise 'artçı depremler büyük bir depremin gelebileceğini gösterebilir' denilmiştir. Konu hakkında deprem uzmanlarından resmi bir açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.