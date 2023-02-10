Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı böyle görüntülendi

Genel Haberleri

Depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı böyle görüntülendi Fay kırığının 290 kilometrelik hat boyunca devam ettiği, plakalar arasında 2 metre kayma yaşandığı bildirildi Kahramanmaraş'a 20 kilometre mesafedeki Tevekkeli Köyü sakinleri evlerin ortadan ikiye ayrıldığını söylediler...

Depremden sonra köyde yaşanan fay kırığı böyle görüntülendi

Fay kırığının 290 kilometrelik hat boyunca devam ettiği, plakalar arasında 2 metre kayma yaşandığı bildirildi

Kahramanmaraş'a 20 kilometre mesafedeki Tevekkeli Köyü sakinleri evlerin ortadan ikiye ayrıldığını söylediler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, şehir merkezine 20 kilometre mesafedeki Tevekkeli Köyü'nde büyük yarıklara sebep oldu. Fay hattı İHA ekibi tarafından dron ile görüntülenirken, fayın 290 kilometre olarak ölçüldüğü, plakalar arasında 2 metre kaymanın bariz şekilde görüldüğü belirtildi.

İHA ekibi, Tevekkeli köyünde tarlaların ortasında paralel olarak devam eden yarıkları kaydetti.

Bölge sakinlerinden Mahsur Sarıkaya, çok büyük sarsıntı yaşadıklarını, korktuklarını belirterek, "Hemen her şey yıkıldı. Bazı binalar ortadan ikiye ayrıldı. Büyük korku içindeyiz" dedi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

İhlas Haber Ajansı Kahramanmaraş Deprem Genel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title