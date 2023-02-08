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Depremden sonra deniz seviyesi neden yükselir? Deniz suyu neden yükselir? İskenderun deniz seviyesi neden yükseldi?

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler nedeniyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yükseldi, sahil yolundaki yollar, meydan ve işyerleri sular altında kaldı. Bulvar üzerindeki binalar ve işyerleri deniz sularının yüksekliği yüzünden boşaltıldı. Vatandaşlar ise Depremden sonra deniz seviyesi neden yükselir? Deniz suyu neden yükselir? İskenderun deniz seviyesi neden yükseldi? sorularını merak etti.

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Deniz suyu neden yükselir? sorusu merak ediliyor. Türkiye'yi sarsan iki büyük depremden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesi Çay mahallesindeki sahil yolunda deniz seviyesi yükseldi ve Mete Aslan Bulvarı'na doğru deniz taştı. Sahil bandında deniz seviyesinin üzerindeki işletmeleri aşan sular, bulvarı geçip sokak ve caddelere ilerledi. Arama motorlarında Depremden sonra deniz seviyesi neden yükselir? Deniz suyu neden yükselir? İskenderun deniz seviyesi neden yükseldi? soruları aratılıyor.

DEPREMDEN SONRA DENİZ SEVİYESİ NEDEN YÜKSELİR?

Meydana gelen depremlerin ardından su hacmi artar böylece de deniz seviyesi yükselir. Deniz tabanında meydana gelen kırılmaların ardından sıkıştırılabilirliği az olan deniz suyu yükselir.

İSKENDERUN DENİZ SUYU YÜKSELMESİ NEDENİYLE BANKA VE İŞYERLERİ BOŞALTILDI

Yükselen deniz yüzünden bulvar üzerindeki siteler, banka ve işyerleri boşaltıldı. Deprem sonrası kendilerini sokağa atan semt sakinleri, yükselen denizin cadde ve sokakları basmasının şaşkınlığını yaşadı. Depremin yaşanmasının ardından yaklaşık 55 saat geçmesine rağmen denizin çekilmemesi dikkati çekti. Sahil bandındaki evler hem deprem riski hem de denizin taşmış olması yüzünden boşaltıldı.

Depremden sonra deniz seviyesi neden yükselir? Deniz suyu neden yükselir? İskenderun deniz seviyesi neden yükseldi?

İskenderun Kaymakamlığı, hasarlı evlere girilmemesi ve sahil bandında deniz taşması yüzünden yaşanabilecek olumsuz şartlarla ile ilgili bölge sakinlerini uyardı. Semt sakinleri, yaşanan afet sonrası park alanları ve kapalı semt pazarlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Depremden sonra deniz seviyesi neden yükselir? Deniz suyu neden yükselir? İskenderun deniz seviyesi neden yükseldi?

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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