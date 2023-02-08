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Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada, gözyaşlarına boğulan ablasını "Korkacak bir şey yok" diye teselli etti

Genel Haberleri

Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada, gözyaşlarına boğulan ablasını "Korkacak bir şey yok" diye teselli etti Gaziantep'te depremden son anda kurtularak ailesiyle birlikte arabada kalan 4 yaşındaki Ada'nın ağlayan ablasını teselli ettiği anlar duygulandırdı.

Depremden son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada, gözyaşlarına boğulan ablasını "Korkacak bir şey yok" diye teselli etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te depremden son anda kurtularak ailesiyle birlikte arabada kalan 4 yaşındaki Ada'nın ağlayan ablasını teselli ettiği anlar duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli deprem Türkiye'yi büyük üzüntüye boğarken, deprem sonrasında yaşananlar duygu dolu anlara sahne oluyor. Gaziantep'teki depreme uykuda yakalanan ve son anda kurtulan 4 yaşındaki Ada Şimşek isimli kız çocuğu ailesiyle birlikte arabada kalıyor. Büyük korku yaşayan ablası İremsu'nun gözyaşlarına dayanamayan minik Ada, "Bak annem, babam, kardeşim buradayız. Korkacak bir şey yok ki. Depremin altında kalsaydık ne olacaktı? Ölecektik. Hem yorganımız var hem arabamız var" diyerek moral vermeye çalıştığı anlar duygulandırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

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