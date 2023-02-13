Kahramanmaraş merkezli depremde birçok bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Ardından, depremde yıkılan binaların müteahhitleri tutuklandı mı ve kaç müteahhit yakalandı soruları gündeme geliyor. Peki, Depremde yıkılan binaların müteahhitleri tutuklandı mı? Kaç müteahhit yakalandı?

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında depremde yıkılan ve ağır hasar gören binaların müteahhitleri tutuklandı mı merak ediliyor. Depremde yıkılan binaların müteahhitleri tutuklandı mı ve kaçmüteahhit yakalandı soruları gündeme geliyor. Depremde yıkılan binaların müteahhitleri tutuklandı mı? Kaç müteahhit yakalandı? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMDE YIKILAN BİNALARIN MÜTEAHHİTLERİ TUTUKLANDI MI?

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "imar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanan Akay'ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ni 1995'te yapmaya başladıklarını, 1999 yılında bitirdiklerini belirten Akay, yapım sürecinde arsa sahibi ile daire sahipleri arasında koordinasyonu ve inşaatın gerektiği şekilde ilerlemesini sağlamakla görevli olduğunu anlattı.

Gaziantep'te 25'ten fazla yapı yaptığını, 2010 yılında eşinden ayrılıp İstanbul'a yerleştiğini aktaran Akay, İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu'nda inşaat mühendisi bilirkişisi olarak görev yaptığını kaydetti. Mehmet Ertan Akay, sitede malzeme ve işçiliğin eksik ya da yanlış kullanılmasının söz konusu olmadığını, sitenin dönemin mevzuat ve yönetmeliğine uygun olarak inşa edildiğini savundu.

KAÇ MÜTEAHHİT YAKALANDI?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde 12 katlı 250 daireli Rönesans Rezidans, yerle bir oldu. Yapımının tamamlandığı 2013 yılında, "Cennetten bir kare" diye reklamı yapılan lüks rezidansın enkazında onlarca kişi can verdi.

Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Müteahhit Coşkun sorgu işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.