Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Binlerce binanın yıkıldığı deprem bölgesinde vatandaşlar, devletin ve belediyelerin belirlediği yerlerde kalmaya başladı. Depremde evi yıkılanlara ev verilecek mi sorusu da merak konusu oldu. Peki, Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu? Depremde yıkılan evleri devlet karşılıyor mu? Deprem sigortası nasıl yapılır?

Depremde yıkılan yıkılan binaları devlet karşılıyor mu sorusu da vatandaşların araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, Depremde yıkılan binaları devlet karşılıyor mu? Depremde yıkılan evleri devlet karşılıyor mu? Deprem sigortası nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

DEPREMDE YIKILAN EVLERİ DEVLET Mİ YAPIYOR?

DASK'ın her yıl inşaat maliyetlerine göre belirlediği azami tutardaki teminat 2023 yılı için 640.000 TL. Eğer yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor ve maliyet, DASK'ın teminat tutarını aşıyorsa sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat hakkına sahip olabiliyor.

DASK NEDİR? DEPREM SİGORTASI NASIL YAPILIR?

DASK internet üzerinden hızlıca alınabilir. Yeni poliçe alıyorsan DASK adres kodu ve istenen konut bilgilerini girerek, mevcut poliçeni yeniliyorsan da poliçe numarası ve diğer bilgileri girerek sadece kısa bir sürede teklif alabilir, sigorta şirketlerinin DASK ürünlerini görebilirsin. Ayrıca kullandığınız bankanın uygulamasından da evinize deprem sigortası yaptırabilirsiniz.

DEPREM SİGORTASI NE İŞE YARAR?

Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder.

DEPREM DEVLET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez üssü olduğu 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası pek çok ülkeden yardım teklifi geldi. İlk yardımlar ise Azerbaycan'dan geldi. Vatandaşlar ise depremde devlet desteği başvurusunu araştırmaya başladı.

Fakat şu an için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan depremde evi yıkılanlara deprem desteği hakkında yeni resmi bir açıklama geleceği yönünde ama henüz açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.