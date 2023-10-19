Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle depremde yas ilan edildi mi? Sorusu, deprem zamanında yas ilanı yapılıp, yapılmadığını merak eden kişiler tarafından araştırılıyor. Peki, Depremde yas ilan edildi mi? Deprem zamanında yas ilanı yapıldı mı, kaç gün yapıldı?

Depremde yas ilan edildi mi? Sorusu, Deprem zamanında yas ilanı ve kaç gün sürdüğünü merak etmekte olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin enkaz kaldırma çalışmaları da oldukça uzun zaman aldı. Peki, Depremde yas ilan edildi mi? Deprem zamanında yas ilanı yapıldı mı, kaç gün yapıldı?

DEPREMDE YAS İLAN EDİLDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklamıştı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadelerine yer vermişti.