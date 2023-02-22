Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok ilde yıkılan binaların yangın merdivenlerinin ayakta kaldığı görüldü. Sadece yangın merdivenlerinin ayakta kaldığı o binanın ise yıkıldığı görüldü. Akla deprem anında yangın merdiveni kullanılır mı sorusu geldi. Peki, Depremde yangın merdiveni kullanılır mı? Deprem anında yangın merdiveni kullanılır mı?

Binaların acil durumlar için en hızlı ulaşılacak ve tahliyeyi gerçekleştirecek birimleri arasında olan yangın merdiveni hangi amaçla kullanılır, bilmek, öğretmek ve uyarmak gerekmektedir. Günümüzde çok uzun süre lazım olmadığı için kullanılmayan yangın merdivenleri mevcut. Peki, Depremde yangın merdiveni kullanılır mı? Deprem anında yangın merdiveni kullanılır mı? İşte detaylar haberimizde...

DEPREMDE YANGIN MERDİVENİ KULLANILIR MI?

Sadece yangınlarda değil, deprem ve sel gibi durumlarda da yangın merdivenlerinin kullanımı mümkündür. Binada kalmanın tehlikeli olduğu durumlarda yangın merdiveninden acil şekilde çıkış yapılması dışarı çıkılmayı kolaylaştırmaktadır.

Deprem anında merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşmak yanlış bir harekettir. Sarsıntı bitene kadar içeride kalınmalı ancak sarsıntı bitince dışarı çıkmak güvenli olacaktır.

YANGIN MERDİVENİ HANGİ AMAÇLA KULLANILIR?

Binaların acil durumlar için en hızlı ulaşılacak ve tahliyeyi gerçekleştirecek birimleri arasında olan yangın merdiveni hangi amaçla kullanılır, bilmek, öğretmek ve uyarmak gerekmektedir. Günümüzde çok uzun süre lazım olmadığı için kullanılmayan yangın merdivenleri bazen amacı dışında kullanılabilmektedir. Bu konuda yönetmeliklerin kesin talimatı vardır ve yangın merdivenleri amaçları dışında kullanılamaz. Gerek resmi dairelerde gerek özel işletmelerde, gerek apartmanlarda gerekse okul ve yurt gibi yerlerde amacı dışında kullanılan yangın merdiveninin nelere yol açabileceği hakkında öngörülü olmak hayata kurtaracaktır.

Yangın merdivenlerinin üç temel görevi vardır:

Yangın esnasında güvenli şekilde kaçışı sağlamak

Doğal afetlerde veya diğer acil durumlarda güvenli kaçışı sağlamak

Tahliyeyi kolaylaştırarak müdahale ekiplerine zaman kazandırmak

Bu üç önemli işlev de hayat kurtarıcı özelliklerdir. Yangın sırasında insanların en yakın merdivenden dışarı kaçmak istemesi hayatta kalma refleksine dayalı bir davranıştır. Acil durumlarda insan panik yapar ve en yakın çıkış noktasını arar. Özellikle yangınlarda ana merdivenlerin dumanlar kaplı olması veya ana merdivenlere giden koridorlardan geçişin mümkün olmaması, havalandırmaya sahip yangın merdiveninin kullanılmasının sağlıklı olduğunu gösterir.

Sadece yangınlarda değil, deprem ve sel gibi durumlarda da yangın merdivenlerinin kullanılabildiği görülür. Binada kalmanın tehlikeli olduğu durumlarda yangın merdiveninden acil şekilde çıkış yapılması kolay olmaktadır. Sadece doğal afetlerde değil, diğer acil insani durumlarda da yangın merdivenlerinin önemli bir işleve hizmet ettiği görülür.

Yangınlarda binadan çıkışı sağlıklı şekilde sağlayan ve insanların tahliye edilerek binaya müdahalenin başlamasını gerektiren durumlar için de merdivenlerin işlevi tartışılamaz.