Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. İki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olurken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Depremde vefat ve yaralı sayısı kaçtır? 6-7 Şubat Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaçtır? Maraş depremi kaç kişi vefat etti? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 434'e, yaralı sayısı ise 31 bin 777'ye yükseldi. Peki, Depremde vefat ve yaralı sayısı kaçtır? 6-7 Şubat Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaçtır? Maraş depremi kaç kişi vefat etti? Ayrıntılar sizlerle...

DEPREMDE VEFAT VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 434'e, yaralı sayısı ise 31 bin 777'ye yükseldi. Depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken, şu ana kadar 5 bin 775 bina yıkıldı. Dünden bu yana 435 artçı sarsıntı yaşandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 434'e, 31 bin 777'ye yükseldiğini belirtti. Şu ana kadar 5 bin 775 bina yıkıldı 435 artçı sarsıntı gerçekleşti.

59 BİN 971 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 59 bin 971 personelin görev yaptığı bildirilen açıklamada, Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu, diğer ülkelerden yardım için gelen 3 bin 251 personelin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.