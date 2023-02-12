Ankara'da AFAD Koordinasyon Bölgesi'nde deprem bölgesindeki son gelişmeleri aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Depremde telefonla konuşmak ücretsiz mi oldu? Sorusuna yanıt verdi. Peki, Depremde telefonla konuşmak ücretsiz mi oldu? Deprem bölgesinde telefonla konuşmak bedava mı?

Hatay havalimanı açıldı mı? Hatay havalimanı açık mı, kapalı mı?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle...

Depremde telefonla konuşmak ücretsiz mi oldu? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde bilanço gittikçe ağırlaşıyor. Yıkımın olduğu kentlerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, afetzedeleri yakından ilgilendiren bir gelişmeyi duyurdu. Peki, Depremde telefonla konuşmak ücretsiz mi oldu? Deprem bölgesinde telefonla konuşmak bedava mı?

DEPREMDE TELEFONLA KONUŞMAK ÜCRETSİZ Mİ?

Fuat Oktay, GSM operatörlerinin aldığı kararı duyurdu. Oktay, " Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, depremin olduğu andan itibaren bir aylık süre için tüm görüşmeleri ücretsiz sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sahada arama kurtarma amacıyla 34 bin 717 personelimiz var. Bütün güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Hatay'a ciddi derecede yoğunlaşmayı artırmış durumdayız. Artçı sarsıntılar devam ediyor.