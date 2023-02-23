Kahramanmaraş depremi can kaybı sayısını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. AFAD merkezli arama kurtarma çalışmaları iki ilde devam ediyor. AFAD açıklaması ile deprem can kaybı sayısı her gün vatandaşlara aktarılıyor. Peki, Depremde son durum ne? Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 23 Şubat 2023?

Deprem bölgesiyle ilgili yeni kararlar Resmi Gazete'de! Tüm prefabrik ve konteynerlerde KDV yüzde 1 oldu

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe daha da artıyor. Son durumu merak eden vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Depremde son durum ne? Kahramanmaraş depreminde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu 23 Şubat 2023? İşte detaylar haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Asrın felaketinde son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Az bir rakam değil. Her bir hayatını kaybeden vatandaşımıza karşı sorumluyuz. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. İşimizi bitirmeden de kalkıp gitmeyeceğiz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"Şu anda yüzde 75 ile 80 arasında hasar tespit oranı. 600 binden fazla bağımsız bölüm yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı. Ticaret alanındakileri de eklerseniz 750 bini buluyor. Her detayı tek tek inceledik, sahadaki bütün arkadaşlarımızın bilgilerini her şeyiyle değerlendiriyoruz. Türkiye, devletin bütün birimleriyle birlikte bir çalışma ortaya koyuyor."

DEPREM BÖLGESİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Yine kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabilecek.