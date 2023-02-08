Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde son durum ne? Araştırılıyor. Deprem ile meydana gelen enkazdaki detaylar, yardım etmek isteyen vatandaşlar başta olmak üzere sorgulatılmaya devam ediliyor. Peki, Depremde son durum ne? Depremde can kaybı ne kadar, kaç kişi sahada? İşte deprem hakkında son detaylar!

Deprem anında nerede durmalıyız? Deprem anında nereye saklanmalı, ne yapmalıyız? Depremden nasıl korunuruz?

Depremde son durum ne? Sorusu, güncel deprem bilgilerini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde büyük çaplı yıkım yaşandı. Yaşanan yıkımlarından ardından depremde son durum ne? Depremde can kaybı ne kadar, kaç kişi sahada? İşte deprem hakkında son detaylar!

DEPREMDE SON DURUM NE?

Tüm havalimanlarının kullanılmaya başlandığını dile getiren Oktay, özellikle Adana Havalimanı'nın lojistik boyutunda işleri hızlandırdığının altını çizdi. Oktay, bugün 36'yı bulan helikopter ve çok sayıda uçağın alanda olduğunu, sadece karadan değil, havadan da deprem bölgelerinde çalışmalar yapıldığını belirterek gece görüşü olan 16-17 helikopterin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

DEPREMDE CAN KAYBI NE KADAR?

AFAD tarafından yapılan gerçekleştirilen son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadeleri yer aldı.

DEPREM YERİNDE KAŞ KİŞİ ÇALIŞIYOR?

Dün gece sürece ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktardı. Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı. Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." Dedi.

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

YARALILAR BAŞKA ŞEHİRLERE NAKLEDİLİYOR

Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından, Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor.

OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi.