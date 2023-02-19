Depremde ortaya çıkan ışık ne? Kahramanmaraş depremlerinin ardından çıkan görüntülerde havada yoğun bir şekilde şimşek çakmasına benzer ışıkların oluştuğu gözükmüştü. Orhan Tatar görüntülere ilişkin ilk defa konuşarak konuya açıklık getirdi. Peki, Depremde ortaya çıkan ışık ne? Deprem sırasında ortaya çıkan gizemli ışık nedir? AFAD yetkilisi canlı yayında açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde gökyüzünde bir ışık patlaması görülmüştü. Bu nedenle Depremde ortaya çıkan ışık ne? Oldukça merak edildi. AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar depremlerinin ardından gökyüzünde görülen ışıklar hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Depremde ortaya çıkan ışık ne? Deprem sırasında ortaya çıkan gizemli ışık nedir? AFAD yetkilisi canlı yayında açıkladı!

DEPREMDE ORTAYA ÇIKAN IŞIK NE?

Tatar düzenlediği basın toplantısında, "Özellikle gece olan depremlerde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bunlar son derece olağan görüntülerdir. 8-9 kilometre boyunca yer kabuğunda bir fay kırılıyor. Ve bu kırılma bir sürtünme düzlemi boyunca meydana geliyor.

"SON DERECE OLAĞANDIR"

Dolayısıyla bu kadar büyük bir sürtünme etkisiyle bu fayın kırıldığı hat boyunca çok şiddetli şekilde şimşek çakmasına benzer yoğun bir ışık kütlesinin oluşması son derece olağandır." ifadelerini kullandı.