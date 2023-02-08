Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.4 büyüklüğündeki depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faliyetleri devam ederken Türkiye'yi yasa boğan depremin bilançosu her geçen saat katlanarak büyüyor. Vatandaşlar depremde ölü ve yaralı sayılarının kaç olduğunu merak ediyor. Peki, Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremin 3. gününde son durum nedir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem faciasının ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Türkiye'yi yasa boğan depremin bilançosu her geçen saat katlanarak büyüyor. Vatandaşlar depremde ölü ve yaralı sayılarının kaç olduğunu merak ediyor. Peki, Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? Depremin 3. gününde son durum nedir? Derem bölgesinde tsunami riski var mı? Deprem bölgesinde kaç kişi çalışıyor? Detaylar haberimizde...

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından yapılan anıklamaya göre: "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 7.108 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 40 bin 910 vatandaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi. Bölgede AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

DEPREM BÖLGESİNDE KAÇ KİŞİ ÇALIŞIYOR?

ün gece sürece ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktardı. Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı. Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." ifadelerine konuşmasında yer verdi.

HATAYDA DENİZ SEVİYESİ NE KADAR YÜKSELDİ?

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da deniz seviyesi 250 metre yükseldi.

HATAYDA TSUNAMİRİSKİ VAR MI?

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok hissedildiği illerden biri olan Hatay'da vatandaşlar hayat mücadelesi vermeye devam ediyor. Depremin ardından göçük altında kalanları kurtarmak için canhıraş şekilde kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'ın İskenderun ilçesinde herkesi korkutan bir olay yaşandı.

İki gündür devam eden depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde deniz suyu seviyesinde yükselme meydana geldi. Çay Mahallesi Mete Aslan Bulvarı'nda sahilden iç kesime doğru 250 metreyi bulan su birikintileri oluştu. Taşan suyun otomobillerin tekerlek boyuna ulaşmasıyla birlikte şehirde trafiğin yoğunlaştığı görüldü. Uzmanlar deprem bölgesinde tsunami'nin olabileceğinin dikkatini çekti. Ayrıca Tusunami riskine karşı vatandaşlara uyarılanda bulundu.