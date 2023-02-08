Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 8 Şubat depremde son durum nedir?

Tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu ve 8 Şubat depremde son durum ne olduğu merak ediliyor. Peki, Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 8 Şubat depremde son durum?

Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu ve 8 Şubat depremde son durum ne olduğu gündeme geliyor. Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu ve 8 Şubat depremde son durum ne olduğu araştırılıyor. Depremde ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 8 Şubat depremde son durum? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise deprem sahasında 4 bin 794 iş makinasının bulunduğunu, yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerinde 3 bin 251 kişinin yer aldığını aktardı. Oktay, 2 bin 400 civarında arama kurtarmacının da daha yabancı ülkelerden geleceğini aktardı. Oktay, Türkiye'den 1500'e yakın ilave arama kurtarma ekibini sahaya sevk edeceklerini bildirdi. Toplamda tüm birimlerden 60 bin 218 kişinin sahada görevlendirildiğini belirten Oktay, "Tüm arkadaşlarımız sahada canhıraş, gece, gündüz, 24 saat esasıyla çalışmalarına devam etmekteler." dedi.

Tüm havalimanlarının kullanılmaya başlandığını dile getiren Oktay, özellikle Adana Havalimanı'nın lojistik boyutunda işleri hızlandırdığının altını çizdi. Oktay, bugün 36'yı bulan helikopter ve çok sayıda uçağın alanda olduğunu, sadece karadan değil, havadan da deprem bölgelerinde çalışmalar yapıldığını belirterek gece görüşü olan 16-17 helikopterin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

AFAD'ın açıklamasında şunlar kaydedildi: "Afet bölgelerine 31 vali ve 70'in üzerinde kaymakam görevlendirilmiştir. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı toplam 88 hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İzmir'den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirilmiştir. Ayrıca tahliye maksadıyla görevlendirilen TCG İskenderun gemisi, İskenderun İsdemir Limanı'na intikal etmiştir ve yaralı vatandaşlar gemiye kabul edilmektedir."

100 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

Enkaz altından çıkartılan yaralılar, bölgedeki ilk müdahalelerinin ardından, Mersin, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, ülkemizin diğer yerlerindeki hastanelere gönderilerek tedavi altına alınıyor.

8 ŞUBAT DEPREMDE SON DURUM NEDİR?

AFAD tarafından yapılan son açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre an itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 6 bin 234 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 37 bin 11 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadeleri yer aldı.