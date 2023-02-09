Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremde ölü sayısı kaç oldu? Deprem kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı?

Depremde ölü sayısı kaç oldu? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor. Deprem 10 şehirde büyük hasara yol açarken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Depremde ölü sayısı kaç oldu? Deprem kaç kişi öldü ve yaralandı, kaç bina yıkıldı? Detaylar...

DEPREMDE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 16 bin 170'e yükseldi. Depremde 64 bin 194 kişi yaralanırken, 6 bin 444 bina yıkıldı.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI ARTIYOR

Osmaniye'de son durumu aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 16 bin 170'e, yaralananların sayısının 64 bin 194'e yükseldiğini belirtti. Depremde şu ana kadar 6 bin 44 bina yıkıldı.

"TÜM ADIMLARI ATTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.

"1 YIL İÇERİSİNDE KONUTLARI İNŞA EDECEĞİZ"

Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın biz yeni baştan inşa ettik. Van, Malatya, Elazığ, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Antalya ve Muğla yangınlarında bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. İnşallah 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. En önemli adımlardan bir tanesi de talep edenlere, kabul edenlere, Antalya ve Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları da buralara seferler düzenleyecektir."

10 BİN LİRALIK DESTEK VERİLECEK

Öte yandan, deprem bölgesinde hasar tespitiyle birlikte her aileye 10 bin lira yardım yapılacak. Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta hemen 100 milyar liralık bir kaynağı kurumlar için tahsis edildi. Sağlıkta, bölgeye 1.000'e yakın ambulans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans uçakta görevli, toplamda 5 bin sağlık personeli aktarılırken, TSK'ya ait gemi, uçak ve helikopterler teçhizat ve personel nakli çalışmalarında yer alıyor.

ÖĞRENCİLER İSTEDİKLERİ OKULA NAKİL YAPTIRABİLECEK

Ülke genelindeki okullarda 13 Şubat'a, afet bölgesindeki okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim-öğretime ara verildi. Kamuya ait tüm uygun binalar, afetzedelerin barınma ihtiyaçları için tahsis edildi. Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istediği illerdeki okullara nakillerini yaptırabilecek.

"ANA ARTERLERİN HEPSİ AÇIK"

TBMM'de açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye geneli yol ağımızda ana arterlerin hepsi ulaşıma açıktır. Dün itibarıyla tüm afet bölgesine kontrollü şekilde elektrik verilebilmektedir. Yaklaşık 110 bin kilometre bir alanı etkileyen ve çok büyük bir yıkıcı etkisi olan bu depremler sonucunda 10 ilimizde çok geniş bir alanda can kaybına ve yaralanmalara neden olmuş, çok sayıda bina hasar görmüştür. Ülke genelinden deprem bölgesine 1245 ambulans, 245 UMKE timi ve 5 uçak ambulans ile toplam 6572 sağlık personeli sahada hizmet vermektedir. Ayrıca 920 vinç, 421'i ekskavatör olmak üzere sahada 10 bin 363 iş makinesi görev yapmaktadır."