Depremde ölü sayısı kaç oldu? Sorusu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Peki, Depremde ölü sayısı kaç oldu? 1 Mart Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? GÜNCEL VEFAT SAYISI!

Depremde ölü sayısı kaç oldu? Sorusu, gündemde yer almakta olan haberler ile birlikte merak ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Depremde ölü sayısı kaç oldu? 1 Mart Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? GÜNCEL VEFAT SAYISI!

DEPREMDE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Afad'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 bin 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'da 45 bin 89 kişi hayatını kaybetti. Bölgeden tahliye edilen ve kendi imkanları ile gittikleri illerde valilik veya kaymakamlıklara başvurarak kayıt yaptıranların sayısı 1 milyon 971 bin 589'a ulaştı.

6 BİNDEN FAZLA PERSONEL GÖREV ALIYOR

Bölgede halen AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 6 bin 368 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Ayrıca deprem bölgelerinde AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans, yerel güvenlik, yerel destek ekipleri ile gönüllüler ve saha personelinden toplam 234 bin 636 kişi bulunuyor. Afet bölgesinde başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere toplam 18 bin 40 aracın görevi devam ediyor.