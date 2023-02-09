Depremde ölenler şehit olur mu? Kuranda hangi ayete şehitlikle ilgili bilgiler yer alıyor?

Türkiye'de peş peşe meydan gelen depremlerin ardından ülkede milli yas ilan edildi. Deprem bölgesine Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından yardımlar göndeliryor.AFAD ekipleri deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürtülürken vatandaşlar depremde hayatını kaybedenler şehit sayılıp sayılmadığını merak ediyor. Peki, Depremde ölenler şehit olur mu? 7 şehitlik mertebesi nedir? Kuranda hangi ayete şehitlikle ilgili bilgiler yer alıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ilki 7.4 ikincisi 7.6 şiddetinde deprem ve beraberinde devam eden artçılar Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak değerlendiriliyor. Tüm ekipler bütün imkanlarıyla enkaz çalışmalarını sürdürüyor. Binlerce yaralının yanı sıra gittikçe artan can kayıpları var. Dünyada büyük yankı uyandıran bu olayın ardından vatandaşlar, enkaz altında vefat edenlerin dinen hükmünün ne olduğunu araştırmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaştan geldi. Peki, Depremde ölenler şehit olur mu? Şehitlik nedir? Kuranda hangi ayete şehitlikle ilgili bilgiler yer alıyor? Detaylar haberimizde...

DEPREMDE ÖLENLER ŞEHİT Mİ?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldığı bir TV programında şehitlikle ilgili soruya şu şekilde açıklık getirdi. Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması şu şekilde: "Allah yolunda canını feda eden bir Müslümana şehit denilmektedir. Vatan uğruna, bayrak uğruna, namus uğruna canını feda eden askerlerdir, polistir. Savaşta yaralandıktan sonra yiyip içen, uyuyan, tedavi gören, başka bir yere nakledilen ve daha sonra ölen kimseler; deprem yangın, sel felaketi, afet ve benzeri musibetlere maruz kalarak ölen, mide ağrısından ölen, doğum sırasında ölen, suda boğularak ölen, kolera, veba ve veremden ölen, göçük altında kalarak ölen (depremde enkaz altında kalan), ilim yolunda ölen Müslümanlar da hükmen şehittirler. "ifadelerini konuşmasında yer verdi.

YEDİ ŞEHİTLİK MERTEBESİ NEDİR?

Mâlik, Ebu Davud, Nesâî ve İbn Mâce 7 şehitlik mertebesi hakkında şu ifadeleri kullanmıştır:

Tâûndan ölen kişiler şehit sayılır,

Suda boğulan kişiler şehit sayılır,

Zatülcenbden (akciğer zarı iltihabı-pleurisy) hastalığından ölen kişiler şehit sayılır,

Karın ağrısından ölen kişiler şehit sayılır,

Yangında ölen kişiler şehit sayılır,

Yıkıntı, göçük altında kalarak ölen kişiler şehit sayılır,

Hamilelikte ölen kadın kişiler şehit sayılır

KUANDA HANGİ AYETLERDE ŞEHİTLER İLGİLİ BİLGİLER YER ALIYOR?

Kur'an'da şehitlerle ilgili ayetler şu şekildedir: