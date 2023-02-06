Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkeyi yasa boğan deprem sonrası Depremde ölen var mı? Maraş depremi ölen sayısı kaç açıklandı mı, araştırıldı.

Gaziantep-Kahramanmaraş-Şanlıurfa-Diyarbakır-Adıyaman-Osmaniye- Malatya illerinde çok şiddetli hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve merkez üssü konusunda AFAD Kahramanmaraş/Pazarcık 7.4 olarak açıklama yaparken Kandilli Rasathanesi 7.4 Gaziantep/Şehitkamil olarak depremin merkez üssünü duyurdu. Deprem yüzeye 7 km derinlikte meydana geldi. Deprem Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ, Antakya, Kilis gibi birçok ilde hissedildi. Depremde ölen var mı? Maraş depremi ölen sayısı kaç açıklandı mı?

MARAŞ DEPREMİ BİLANÇOSU

MALATYA'DA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 130 BİNA YIKILDI

Malatya Valisi Hulusi Şahin depremin ardından yaptığı ilk resmi açıklamada; "İlk belirlemelere göre 140 bina yıkıldı. 420 yaralı var, 23 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada; "Deprem ilimizde de şiddetli hissedilmiştir. Lütfen panik yapmadan dışarıda bekleyelim. Araçlarla yola çıkmayalım. Ana yolları boş bırakalım. Telefonları meşgul etmeyelim Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ŞANLIURFA VALİSİ: 17 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Depremde şu an 17 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı." açıklamasında bulundu.

OSMANİYE VALİSİ: 34 BİNA YIKILDI

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ilk açıklamasında; kentte 65 binanın yıkıldığını, ilk belirlemelere göre 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

ADIYAMAN'DA DA YIKIM OLDU

Adıyaman Valisi, NTV canlı yayınında kent merkezi ve çevre ilçelerde depremin etkisini gösterdiğini, yıkılan binalar olduğunu söyledi.

DİYARBAKIR'DA 6 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, "Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. 79 vatandaşımız yaralandı." ifadelerini kullandı.

ADANA'DA SON DURUM

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Adana'da bir bina çöktü. Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar da yaptığı açıklamada "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın." dedi.

Deprem nedeniyle Suriye'de 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla ise yaralının olduğu öğrenildi.