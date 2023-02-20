Depremde kimliğini kaybedenler neler yapacak? Yeni kimlikler nerden alınacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden olurken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Binlercesi ise enkaz altında kaldı. Kahramanmaraş depremleriyle kaybedilen pek çok şey arasında depremzede vatandaşların kimlikleri de bulunuyor. Peki, depremde kimliğini kaybedenler neler yapacak? Yeni kimlikler nasıl alınacak? Yeni kimlik başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kamuoyunda "Aslın felaketi " olarak bilinen Kahramanmaraş depremleriyle kaybedilen pek çok şey arasında depremzede vatandaşların kimlikleri de bulunuyor. Evleri enkaz haline dönüşen binlerce kişi özel eşyalarına ulaşmaya çalışıyor. Deprem sonrası kimliğini kaybeden vatandaşlar kimlik nasıl çıkartılır? Yeni kimlik başvuruları nasıl yapılır? Sorularının yanıtını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

DEPREMDE KİMLİĞİNİ KAYBEDENLER NE YAPACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle kimliklerini kaybeden vatandaşlar İçişleri Bakanlığının hayata yeni geçirdiği uygulama ile e devlet üzerinden geçici kimlik belgelerini alabilecekler. Bu hizmetten depremden etkilenen illerde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlar yararlanabilecek.

YENİ KİMLİKLER NASIL ALINACAK?

Yerleşim yeri afet bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlar kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet'ten barkodlu alabiliyor. E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli. Ayrıca kişiler Kimlik kayıp ve ya çalıntı işlemlerini İl merkezlerinde bulunan Nüfus Müdürcüklerine giderek kimlik kayıp, çalıntı, yeni kimlik kartı çıkarma , doğum , ölüm gibi işlemlerini Nüfus müdürlüklerine şahsen giderek işlemlerini gerçekleştirebilirler.