Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde 43 bin 556 kişi hayatını kaybetti. Depremde kaç tane artçı deprem oldu? Sorusu da depreme dair en çok merak edilenler arasında yer aldı. Peki, Depremde kaç tane artçı deprem oldu? Artçı deprem sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde kaç artçı deprem oldu?

Depremde kaç tane artçı deprem oldu? Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açıklamalarda bulundu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da gün geçtikçe daha da artıyor. Peki, Depremde kaç tane artçı deprem oldu? Artçı deprem sayısı kaç oldu? Deprem bölgesinde kaç artçı deprem oldu?

DEPREMDE KAÇ TANE ARTÇI DEPREM OLDU?

Depremle ilgili değerlendirmelerde bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 8 bin 550 artçı sarsıntı meydana geldiğini bildirdi. Tatar, "4 ayda kaydetmemiz gereken deprem sayısını yaklaşık 17 gün içinde kaydettik. Yani yaklaşık 3 dakikada bir artçı sarsıntı oldu" dedi.

DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Dün akşam son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. İşimizi bitirmeden de kalkıp gitmeyeceğiz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

DEPREMDE KAÇ BİNA YIKILDI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu. Kurum, "Toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina, 11 ilimizde eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi." dedi.