Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde vefat eden kişi sayısı her geçen dakika ağırlaşıyor. İki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden olurken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki, Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde can kaybı ve yaralı sayısı kaç?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Peki, Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde can kaybı ve yaralı sayısı kaç? İşte detaylar haberimizde...

DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 894'e, yaralı sayısı ise 34 bin 810'a yükseldi. Depremin ağır hasar verdiği 10 şehirde 3 ay süreyle OHAL ilan edilirken, şu ana kadar 5 bin 775 bina yıkıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 894'e, 34 bin 810'a yükseldiğini belirtti. Şu ana kadar 5 bin 775 bina yıkıldı 435 artçı sarsıntı gerçekleşti.

"TÜM HAVALİMANLARINI KULLANMAYA BAŞLADIK"

Oktay, şu bilgileri aktardı: "Tüm havalimanlarını kullanmaya başladık. Özellikle Adana havalimanımız lojistik boyutunda işlerimizi hızlandırdı. Orada 35-36'yı bulan helikopterlerimizle yoğun şekilde ve farklı bölgelerden uçaklarla alana indik. Gece boyunca da gece görüşü 17 civarında helikopterimiz fiilen çalışmalarına devam ediyor. Sahra hastanesinin kurulduğu yerler var. Kısmi hasarlı yerlerde 3-4 hastanemizde faklı şekilde faaliyette kullanıyoruz. Bunlar Maraş, Hatay, Adıyaman ve Diyarbakır'da.