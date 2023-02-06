Kahramanmaraş'ta merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Depremde kaç kişinin hayatını kaybettiği merak konusu oldu. Peki, Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Depremde kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? İşte, Depremde son durum!

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Bakan Koca: "Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizde ciddi hasar var. Ayrıca İskenderun Devlet Hastane'mizin eski binası A blok depremde çöktü.

Depremde son durum! Kahramanmaraş, 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, meydana gelen deprem sonrasında açıklamalarda bulundu. Peki, Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? Deprem son durum! Depremde kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? Detaylar haberimizde...

DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Hatay'da arama-kurtarma çalışmalarını organize eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son duruma ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1651'e yükseldiğini, yaralı sayısının 11 bin 119 olduğunu belirtti. Koca, yıkılan 3 bin 471 binanın yıkıldığını söyledi.

SON DEPREMLER!