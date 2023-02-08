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Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? 8 Şubat depremde ölen sayısı güncel kaç kişi? Depremde kaç can kaybı oldu?

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Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? 8 Şubat depremde ölen sayısı güncel kaç kişi? Depremde kaç can kaybı oldu?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? 8 Şubat depremde ölen sayısı güncel kaç kişi? Depremde kaç can kaybı oldu?

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Depremde kaç kişi öldü? Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Depremde kaç kişi hayatını kaybetti? 8 Şubat depremde ölen sayısı güncel kaç kişi? Depremde kaç can kaybı oldu...

DEPREMDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen dakika artıyor. Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, afette son durumla ilgili bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelinde vefat 9 bin 57. Hatay'da şu an itibariyle 3 bin 356. Yaralı sayısı 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Deprem 3. Sayfa Gündem Haberler

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