Üye Girişi
Haberi Paylaş

Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş depreminde kaç artçı deprem oldu? AFAD verileri açıkladı!

Gündem Haberleri

Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş depreminde kaç artçı deprem oldu? AFAD verileri açıkladı!

Kahramanmaraş merkezli Depremde kaç artçı oldu? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Meydana gelen artçılar çoğu zaman korku ve paniğe neden olabiliyor. Peki, Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş depreminde kaç artçı deprem oldu? AFAD verileri açıkladı!

'Kimse yanlış anlamasın' diyen psikolog Arif Verimli'den üniversitelerin kapatılmasına tepki"Kimse yanlış anlamasın" diyen psikolog Arif Verimli'den üniversitelerin kapatılmasına tepki
Kırık ayağıyla enkazdan çıkmayı başaran kadın yaşadıklarını anlattıKırık ayağıyla enkazdan çıkmayı başaran kadın yaşadıklarını anlattı
Artçı deprem neden olur? Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı şiddeti nedir?Artçı deprem neden olur? Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı şiddeti nedir?

Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı bölgede 35 binden fazla kişi hayatını kaybederken, depremin 10. gününde arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Peki, Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş depreminde kaç artçı deprem oldu? AFAD verileri açıkladı!

DEPREMDE KAÇ ARTÇI OLDU?

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 3 bin 858 artçı meydana geldi, bu çok ciddi bir rakam. Her 10 dakikada bir hissedilebilecek artçı oluyor. 5-6 arası büyüklükteki artçıların sayısı ise 38 olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.

Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş depreminde kaç artçı deprem oldu? AFAD verileri açıkladı!

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti; "Düne kadar 3-4 metreye vardığı bilinen yer kabuğundaki yer değiştirmelerin dün sahadan gelen bilgiler ışığında 7,3 metreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title