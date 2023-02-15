Kahramanmaraş merkezli Depremde kaç artçı oldu? Sorusu birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Meydana gelen artçılar çoğu zaman korku ve paniğe neden olabiliyor. Peki, Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş depreminde kaç artçı deprem oldu? AFAD verileri açıkladı!

Artçı deprem neden olur? Depremden sonra neden artçılar olur? Artçı şiddeti nedir?

Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Binlerce binanın yıkıldığı bölgede 35 binden fazla kişi hayatını kaybederken, depremin 10. gününde arama kurtarma çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Peki, Depremde kaç artçı oldu? Kahramanmaraş depreminde kaç artçı deprem oldu? AFAD verileri açıkladı!

DEPREMDE KAÇ ARTÇI OLDU?

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 3 bin 858 artçı meydana geldi, bu çok ciddi bir rakam. Her 10 dakikada bir hissedilebilecek artçı oluyor. 5-6 arası büyüklükteki artçıların sayısı ise 38 olarak kayıtlara geçti" ifadesini kullandı.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti; "Düne kadar 3-4 metreye vardığı bilinen yer kabuğundaki yer değiştirmelerin dün sahadan gelen bilgiler ışığında 7,3 metreye kadar olduğu bilgisi var. Bu deprem Doğu Anadolu fay zonu üzerinde meydana geldi. 5 ayrı segment bu deprem sonucunda yıkıldı. Bunlar güneyden itibaren sayacak olursak bu depremin yüzey kırığı sahada yapılan şu ana kadarki çalışmalara göre Hatay'ın kuzeyinde başlayıp Pazarcık, Gölbaşı daha kuzeye doğru devam edip daha kuzeye doğru devam ettiğini biliyoruz.