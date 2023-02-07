Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Depremde ikinci gün ölü ve yaralı sayısı kaç oldu ve 7 Şubat depremde son durum ne olduğu merak ediliyor. Depremde ikinci gün ölü ve yaralı sayısı kaç oldu ve 7 Şubat depremde son durum ne gündeme geliyor. Peki, Depremde ikinci gün ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 7 Şubat depremde son durum ne?

Depremde ikinci gün ölü ve yaralı sayısı kaç oldu ve 7 Şubat depremde son durum ne olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı giderek artıyor. Depremde ikinci gün ölü ve yaralı sayısı kaç oldu ve 7 Şubat depremde son durum ne gündeme geliyor. Depremde ikinci gün ölü ve yaralı sayısı kaç oldu? 7 Şubat depremde son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMDE İKİNCİ GÜN ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 10 ilde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 381'e yükselirken, 20 bin 426 kişi ise yaralandı. Öte yandan 5 bin 775 binanın yıkıldığı, 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğu belirtildi.

Depremle ilgili son durumu aktaran AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremin etki alanı 110 bin kilometrekare. Şu ana kadar 285 artçı deprem meydana geldi. Yaşamını yitiren kişi sayısı 3 bin 381, 20 bin 426 yaralı var." dedi.

Öte yandan yaşanan tahribatla ilgili de bilgiler veren Tatar, teyitlenmiş yıkılan bina sayısının 5 bin 775 olduğunu ve 11 bin 302 yıkılan bina ihbarının olduğunu ifade etti.

7 ŞUBAT DEPREMDE SON DURUM NE?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yaptığı açıklamanın ardından harekete geçen TCG İskenderun Gemisi, depremde yaralanan vatandaşları Mersin'e taşıdı. Yaklaşık ilk seferde 500 hastanın taşınacağı bilgisine ulaşılırken, Mersin'deki hastanelerin de hazır edildiği ifade edildi. Peş peşe gelen ambulanslardan yaralılar, sedyelerle gemiye taşındı.

Öte yandan İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirden deprem bölgesine göndermek üzere yardım kampanyaları başlatıldı. Vatandaşlar yardım kampanyasında toplanan temel ihtiyaç malzemelerini, deprem bölgelerine gönderdi.

9 bin 618 personelin görev yaptığını belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, bölgeye 300 bin battaniye, 22 bin çadır gönderildiğini ifade etti. Bölgede 185 artçı sarsıntı meydana geldiğini belirten Tatar, halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü de Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlere ilişkin provokatif paylaşımda bulunduğu değerlendirilen 63 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığını ve ilgili birimlere gönderildiğini bildirdi.

MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Dün akşam açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler nedeniyle ülkede 7 gün boyunca milli yas ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil edildiğini açıkladı. Özer, "Tüm Türkiye'de şu andaki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerindeki çalışmaların çok daha suhuletle olması bağlamında sadece deprem bölgesindeki illerde değil, çevresindeki illerin de suhuletli bir şekilde süreçleri yönetmesi için bugünden itibaren tüm Türkiye'de tüm okullarımızı 13 Şubat'a kadar bir hafta tatil ediyoruz." dedi.