Depremde hayatını kaybedenlerin mezarları yürek yaktı

Adana'da meydana gelen depremde 418 kişinin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı'nda hayatını kaybedenlerin yakınlarının kiminin, tuttuğu takımın formasını, kiminin sünnetliğini, kiminin komando beresini, kiminin oyuncağı, kiminin ise mezar tahtasına fotoğrafını koyup duygu dolu mesajlar yazması herkesin yüreğini dağladı

Mezara gelen bir genç kız ise depremde kaybettiği öğretmeninin kabrini aradı ancak bir türlü bulamadı

ADANA - Adana'da meydana gelen depremde 418 kişinin defnedildiği Kabasakal Mezarlığında hayatını kaybedenlerin yakınlarının kiminin, tuttuğu takımın formasını, kiminin sünnetliğini, kiminin komando beresini, kiminin ise mezar tahtasına fotoğrafını koyup duygu dolu mesajlar yazması herkesin yüreğini dağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da 13 bina yıkıldı. Bu binalarda 418 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin çoğu Kabasakal Mezarlığında depremzedeler için açılan mezarlığa defnedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları ise mezarlığı bir an olsun yalnız bırakmıyor. Mezara gelen ailelerin depremde ölenlerin kabrine bıraktığı eşyalar ise görenlerin yüreğini dağlıyor. Kimi mezara oyuncak koyarken, kimi komando beresi, kimi giydiği son kıyafeti, kimi sünnetliği, kimi çok sevdiği futbol takımının formasını koyması herkesi ağlattı. Mezara gelen bazı ailelerin ise mezar tahtasına ölenlerin fotoğraflarını koyup altına da çok duygusal mesajlar yazdıkları görüldü

Tutar Apartmanı'nda hayatını kaybeden Atilla, Zeynep, Gülşen ve Hilal Erdoğdu ailesinin yakınları da mezara fotoğraflarını koyanlardan. Hepsinin birlikte çektirdiği fotoğrafı görenler gözyaşlarını tutamadı.

Merve İnci, isimli bir genç kız ise çok sevdiği öğretmeni Zuhal Taşkın'ın kızlarıyla birlikte Hasan Alpargün Apartmanı'nda hayatını kaybettiğini belirterek, "Öğretmenimin mezarını arıyorum. Ama bir türlü bulamadım. Bütün mezarlığı gezdim ama yok. Onu çok seviyordum çok iyi bir insandı" dedi.