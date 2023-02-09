Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisine memleketinde acı veda
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Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisine memleketinde acı veda Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden 23 yaşında ki üniversite öğrencisi İlayda Bolat isimli genç kızın cenazesi memleketi Sivas'ta göz yaşları içerisinde toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli depremde...
Depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisine memleketinde acı veda
Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden 23 yaşında ki üniversite öğrencisi İlayda Bolat isimli genç kızın cenazesi memleketi Sivas'ta göz yaşları içerisinde toprağa verildi
SİVAS - Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden 23 yaşında ki üniversite öğrencisi İlayda Bolat isimli genç kızın cenazesi memleketi Sivas'ta göz yaşları içerisinde toprağa verildi.
Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi İlayda Bolat, aynı evde kaldığı 3 arkadaşıyla birlikte Adıyaman Merkezde bulunan Dilek apartmanında depreme yakalandı. Depremde yıkılan apartmanın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmasında genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Aynı evde kaldığı diğer 3 arkadaşının arama kurtarma faaliyetleri devam ederken genç kızın cenazesi yakınları tarafından memleketi Sivas'a getirildi. Ayyıldız camisinde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, Bolat'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. 4 senedir üniversite öğrenimi için Adıyaman'da bulunan genç kızın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Yukarı Tekke mezarlığında defnedildi.