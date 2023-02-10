Depremde hayatını kaybeden Büşra öğretmen son yolculuğuna duvağıyla uğurlandı

AYDIN Görev yaptığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depreme yakalanarak hayatını kaybeden İngilizce Öğretmeni Büşra Aydıner, memleketi Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde son yolculuğuna gözyaşları arasında duvağıyla uğurlandı.

Sömestr tatilinin ardından geçtiğimiz Pazar günü memleketi Sultanhisar'dan görev yeri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden İngilizce Öğretmeni Büşra Aydıner, büyük depremde göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Dün gece yarısına doğru memleketi Atça Mahallesine getirilen Büşra Öğretmen için cenaze namazı düzenlendi. Taziyeleri kabul eden Büşra öğretmenin babası Aydın Bilginer ve annesi Gönül Bilginer, evin tek çocuğu olan evlatlarını depremde kaybetmenin acısını yaşadı. Atça Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze namazında Büşra öğretmen için helallik alındı. Cenaze namazının ardından Büşra öğretmenin cenazesi gözyaşları altında omuzlara alınarak Çomaklı Mezarlığına defnedildi.

"Acımız çok büyük"

Cenazeyi almak üzere Gaziantep'e giden Büşra öğretmenin dayısı Yalçın Akçay: "Acımız çok büyük. Buradan sağ gönderdik ama saatler sonra acı haberini aldık. Öğretmen yeğenimizi kaybettik. Cenazesini almak için gittiğimizde çok sıkıntılar yaşadık. Evin bir kızı ve tek yeğenimizdi. Ülkemizin başı sağ olsun" dedi. Cenazeye, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başta olmak üzere Sultanhisar Kaymakamı Bahadır Güneş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, AK parti Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Müdür Yardımcısı Mehmet Atay, Sultanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Güner, ilçe protokol üyeleri ile birlikte çok sayıda vatandaş ve aile yakını katıldı.