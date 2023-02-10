Depremde hayatını kaybeden 8 aylık hamile öğretmen toprağa verildi Genel Haberleri Depremde hayatını kaybeden 8 aylık hamile öğretmen toprağa verildi Hatay'daki deprem felaketinde eşiyle birlikte enkaz altında kalıp hayatını kaybeden 8 aylık hamile Sevde Demir memleketi Karabük'te toprağa verildi. Depremde hayatını kaybeden 8 aylık hamile öğretmen toprağa verildi KARABÜK - Hatay'daki deprem felaketinde eşiyle birlikte enkaz altında kalıp hayatını kaybeden 8 aylık hamile Sevde Demir memleketi Karabük'te toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Hatay'ın Hassa ilçesinde çöken apartmanın enkazında kalan 31 yaşındaki Sevde Demir'in cansız bedeni çıkartıldı. 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Demir'in cenazesi işlemlerinin ardından Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi. Merkez Camii'nde Demir için cenaze töreni düzenlendi. Törene Demir'in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Garip Gümüş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından öğle namazına müteakip kıldırılan cenaze namazının ardından talihsiz öğretmenin naaşı aile mezarlığında toprağa verildi. Demir'in polis eşi Abdullah'ın da cansız bedeninin enkaz altından çıkarma çalışmaları sürüyor. Genel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Hisarcık Karabük Deprem Hatay Genel Haberler

Haberler ›› genel ›› Depremde hayatını kaybeden 8 aylık hamile öğretmen toprağa verildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.