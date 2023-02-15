Depremde hasar alan Nurdağı ilçesi böyle görüntülendi

Çadır kent ve konteynırların kurulduğu Nurdağı'ndan büyükşehirlere göç başladı

Deprem yardımlarının sürdüğü ilçede çocuklar parklarda oynayarak depremi unutmaya çalışıyor

Depremde fayın oluşturduğu kırılma köyü ortadan ikiye böldü

GAZİANTEP - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremden en çok yıkıma uğrayan ilçelerin başında gelen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaralar devlet eliyle sarılmaya çalışılıyor. Tamamen adeta enkaza dönen ilçede çadır kent ve konteynırlar kuruldu. Evlerinde ağır hasar oluşan vatandaşlar eşyalarını kamyonlara yükleyerek başka şehirlerde oturan akrabalarının yanına göç etmeye başladı. Yardımların sürdüğü ilçede çocuklar parklarda oynayarak depremi unutmaya çalışırken depremde fayın oluşturduğu kırılma köyü ortadan ikiye böldü.

İHA ekibi tarafından dron ile havadan görüntülenen Nurdağı'nda hayatın normal akışına girebilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. İlçede bir yandan enkaz çalışmaları devam ederken vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için de yardımlarda sürüyor. Nurdağı'nda vatandaşlar kurulan çadır kent ve konteynırlara geçici süreyle barınmaları için yerleşti. Bazı vatandaşlar da ağır hasar gören evlerinden kurtarabildikleri eşyalarını kamyonlara yükleyerek başka şehirlere göç etmeye başladı.

Yaşanan depremde birçok yakınını kaybettiğini, Mersin'e göç etmek için evlerini taşıdıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Ayşe Başpınar, "Çok büyük bir afetti. Çok kaybımız var. Ata topraklarımızı mecburen bırakıp Mersin'e akrabalarımızın yanına taşınıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından binalarda yapılan ilk hasar tespit verilerine göre, depremlerden en çok hasar alan ilçeler, Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri oldu.

Gaziantep'te, Nurdağı ilçesi depremin en çok yıkıma neden olduğu ilçe olarak kayıtlara geçti. İlçede 10 bin 579 binada hasar tespit incelemesi yapıldı, 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edildi.

Nurdağı ilçesinde, ikinci el oto alım-satım merkezinde de büyük tahribat oluştu, çok sayıda araç hurdaya döndü. Depremlerde neredeyse enkaz yığınına dönüşen Nurdağı'nda meydana gelen hasar, depremin şiddetini gözler önüne serdi. İlçenin Kahramanmaraş Bulvarı boyunca uzanan oto alım-satım bölgesinde yüzlerce aracın hasar gördüğü gözlendi.

Öte yandan Nurdağı'na bağlı Gökçedere köyünde depremde fayın oluşturduğu kırılma yarıklara neden oldu.