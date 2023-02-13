Depremde hangi şehirde kaç kişi öldü ve 13 Şubat depremde kaç kişi yaralandı, ölü sayısı kaç olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Peki, Depremde hangi şehirde kaç kişi öldü? 13 Şubat depremde kaç kişi yaralandı, ölü sayısı kaç oldu?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde hangi şehirde kaç kişi öldü ve 13 Şubat depremde kaç kişi yaralandı, ölü sayısı kaç olduğu merak ediliyor. Depremde hangi şehirde kaç kişi öldü ve 13 Şubat depremde kaç kişi yaralandı, ölü sayısı kaç olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Depremde hangi şehirde kaç kişi öldü? 13 Şubat depremde kaç kişi yaralandı, ölü sayısı kaç oldu? Detaylar haberimizdedir…

DEPREMDE HANGİ ŞEHİRDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Son durumu aktaran AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 643'e yükseldiğini belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada, "158 bin 165 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir" denildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 238 bin 459 personel ile 12 bin 322 araç ve iş makinası görev yapıyor. Diğer ülkelerden yardım için gelen 9 bin 793 personel afet bölgesine sevk edildi. Bölgede 76 uçak, 170 helikopter ve 26 gemi görev yapıyor.

13 ŞUBAT DEPREMDE KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Bugün deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." dedi.

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "1999 depreminden 3 kat daha büyük ve 3 kat daha yıkıcı bir deprem. Arazilerde oluşan yarıklar karayollarını ve demiryollarını büken kaymalar depremin şiddetinin işaretidir. İkinci deprem gündüz yaşanması nedeniyle nispeten daha az can kaybına yol açtı. Yıkılan binaların yanı sıra yüz binlerce bina oturulamaz hale gelmiştir."

OHAL İLAN EDİLDİ

Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle Olağanüstü Hal Kararı Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Meclis'te yapılan oylama ile 3 ay süreyle bölgede OHAL ilan edilmesi kabul edildi. İlk olarak 10 ille ilgili Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu kurulacak.

OHAL İLE 10 İLDE NELER DEĞİŞECEK?